صحيفة: مخاوف إسرائيلية من "تسميم" إيران مياه الشرب

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، عن مخاوف من إقدام إيران على "تسميم" مياه الشرب في إسرائيل.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تستعد إسرائيل لهجوم إلكتروني واسع النطاق من قبل إيران.

وتخشى تل أبيب من أن تحاول طهران تسميم مياه الشرب عبر هجوم إلكتروني، بحسب الصحيفة.

واتضح في مناقشة طارئة، عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع في مكتب وزير الطاقة والمياه يوفال شتاينتس، أن منظومة المياه لا تزال غير محمية بشكل صحيح من الهجمات الإلكترونية.

وفي أعقاب الاجتماع، أصدر شتاينتس توجيها عاجلا إلى سلطة المياه لاتخاذ إجراءات فورية لرفع مستوى استعدادها.

وتزايدت حدة الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران منذ العام الماضي، بما في ذلك من خلال هجمات منسوبة لقراصنة إيرانيين على شركات ومؤسسات إسرائيلية حساسة.

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلف اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الذي قُتل بالعاصمة طهران في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال مسؤولون إيرانيون إن اغتيال فخري زاده لن يمر دون رد.