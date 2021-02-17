الغابون تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي وتصبح الدولة الـ29 في العالم التي تقر استخدامه

صندوق الاستثمار المباشر الروسي، نقل في بيان له اليوم الأربعاء، قول رئيسه كيريل دميترييف: "نعلن عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة في جمهورية الغابون في إطار الاستخدام الطارئ".

وأشار إلى أن "الغابون هي الدولة التاسعة والعشرون في العالم والدولة الرابعة في القارة الأفريقية التي توافق على لقاح "سبوتنيك V".

وأضاف دميترييف: "ويعتبر "سبوتنيك V"، واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" المستجد في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من المنظمين الحكوميين للدول (وزارات الصحة)".

ويزداد الطلب على "سبوتنيك V"، بجميع أنحاء العالم، كما يتزايد عدد الدول الأفريقية التي ترغب بشراء اللقاح الروسي.

"سبوتنيك V"، أحد أفضل اللقاحات في العالم، وقد سجلته روسيا كأول لقاح في العالم، وأثبت فعاليته بأكثر من 92%، وساهم في تضاؤل أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا منذ أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل بإيعاز من الرئيس فلاديمير بوتين.

وجرت الموافقة في وقت سابق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" داخل دول: روسيا، بيلاروس، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، هنغاريا، الإمارات العربية المتحدة، إيران، جمهورية غينيا، تونس، أرمينيا، المكسيك، نيكاراغوا، (كيان البوسنة والهرسك)، لبنان، ميانمار، باكستان، منغوليا، البحرين، الجبل الأسود،سانت فنسنت،جزر غرينادين، كازاخستان وأوزبكستان.