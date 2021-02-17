لحظة هدم فندق وكازينو "ترامب بلازا" في أتلانتيك سيتي... فيديو

تم هدم فندق وكازينو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مدينة "أتلانتيك سيتي" في ولاية نيوجرسي الأمريكية، اليوم الأربعاء.

تحول فندق ترامب وكازينو ترامب بلازا، حيث اعتاد نجوم السينما والرياضيون ونجوم موسيقى الروك الاحتفال إلى كومة من الأنقاض، صباح اليوم الأربعاء، بعد الساعة 9:00 صباحا بقليل (14:00 بتوقيت غرينتش) إلى كومة من الأنقاض، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وهزت سلسلة من الانفجارات الصاخبة المبنى حوالي الساعة 9 صباحا، وبدأت في الانهيار تقريبا مثل موجة من الخلف إلى الأمام حتى هبطت مباشرة في سحابة عملاقة من الغبار غطت الشاطئ والممشى الخشبي بشكل عام، واستغرق انهيار الهيكل أقل من 20 ثانية.

وتم افتتاح كازينو "ترامب بلازا" عام 1984 وأغلق منذ عام 2014، وكان أول عقار لترامب في بلدة القمار الساحلية الأمريكية التي امتلك فيها العديد من العقارات.

ومنذ عام 2016، كان المجمع المكون من مبنيين ملكا للمستثمر الملياردير كارل سي إيكان، الذي كان أحد ممولي ترامب الرئيسيين في أتلانتيك سيتي.

وفي منتصف يونيو/ حزيران 2020، أعلن عمدة "أتلانتيك سيتي" مارتي سمول عن هدم المبنى، بعد اتخاذ إجراءات قانونية بشأن ما اعتبره خطرا على السكان، لكنه لم يقل ماذا سيفعل في المنطقة بعد هدمه.

وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية في عام 2014، يطلب فيها إزالة اسمه من واجهة المبنى، معتقدا أن وجوده هناك كان سيئا لاسم ترامب وعلامته التجارية.