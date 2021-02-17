رغم أزمة كورونا... إيران تسجل ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية بمعدل 89%

كشفت بيانات لوزارة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1.477 مليار دولار أمريكي للاستثمارات الأجنبية في عشرة أشهر.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية في إيران في الفترة الممتدة من 20 مارس/آذار 2020 حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2021، ارتفاعا هائلا بنمو 89.4 % عن الفترة السابقة، وفقا لما نقلته وكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

وأكدت بيانات الوزارة "أن الاستثمارت تم توظيفها في قطاعات التجارة والصناعة والمعادن وحققت نموا جيدا رغم القيود التي اتخذت في سبيل مكافحة جائحة "كورونا" هذه السنة والحظر المفروض على البلاد.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المعتمدة في قطاعات التجارة والصناعة والمعادن بلغت في الأشهر العشرة المذكورة 104 مشاريع بنمو 31.6 %عن الفترة السابقة.