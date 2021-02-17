الوكالة الذرية: إيران تستعين بأجهزة طرد مركزي متقدمة في منشأة نووية تحت الأرض

أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي آر- 2 إم" في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، ما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير للدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، نشرته "رويترز": "لمحت إيران إلى أنها تخطط لتركيب سلسلتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز (آي آر- 2 إم) في محطة تخصيب الوقود".

وأضافت أن ذلك لتخصيب يورانيوم-235 إلى درجة نقاء تصل إلى خمسة في المئة، وهو ما يؤدي إلى رفع العدد الإجمالي لسلسلة أجهزة الطرد المركزي من ذات الطراز المقرر تركيبها أو التي يتم تركيبها أو التي تعمل بالفعل في المنشأة إلى ستة.

وقال تقرير للوكالة، في الأول من فبراير/ شباط، إن إيران قامت بتشغيل سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي (آي آر- إم 2) في محطة نطنز لتخصيب الوقود وكانت تقوم بتركيب اثنتين أخريين.

وينص اتفاق إيران مع القوى الكبرى على أنه لا يمكنها التخصيب إلا في محطة تخصيب الوقود باستخدام أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول الأقل كفاءة بكثير (آي. آر-1).