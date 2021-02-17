أمريكا تدعو إيران إلى التراجع عن قرار تقييد عمليات التفتيش الدولية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تحث إيران على التراجع عن قرار تقييد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واشنطن- سبوتنيك. وأضاف برايس في مؤتمر صحفي: "يجب على إيران عكس هذه الخطوات والامتناع عن اتخاذ خطوات أخرى، من شأنها أن تؤثر على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يعتمد عليها العالم بأسره".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، مجددا، نية طهران الحد من تنفيذ البروتوكول الإضافي بشأن عمليات التفتيش على مواقعها النووية ابتداء من 21 فبراير/ شباط، وشددت على أن هذا الأمر يتعلق فقط بعمليات تفتيش إضافية.

على جانب آخر، أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، سيزور طهران السبت المقبل، لإجراء محادثات فنية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول عزم طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.

فيما أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي آر- 2 إم" في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، ما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير للدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، نشرته "رويترز": "لمحت إيران إلى أنها تخطط لتركيب سلسلتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز (آي آر- 2 إم) في محطة تخصيب الوقود".