تخوفا من هجمات إيرانية.. إسرائيل تصادق على صفقة أسلحة الأضخم في تاريخها

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، أمس الأربعاء، أن إسرائيل في طريقها للتسليح بأضخم صفقة في تاريخ الجيش الإسرائيلي.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس الأربعاء، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية صادقت على الخطة الأضخم لتسليح الجيش الإسرائيلي، بتكلفة تصل إلى أكثر من 6 مليار دولار، وتشمل أحدث الطائرات وأكثرها تطورا حول العالم.

وأكد الموقع أن خطة التسليح التي تقدم بها وزير الدفاع، بيني غانتس، قد وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" في اجتماعها، قبل يومين، وهي خطة تعتبر الأضخم في تاريخ البلاد.

وتشمل الصفقة العسكرية تزويد الجيش بسرب جديد من طائرات "إف 16"، وشراء أربع طائرات للتزود بالوقود من طراز "بيغاسوس" من نوع "كيه سي 46" للمهام بعيدة المدى، وهي الطائرات التي طلبها رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، ضمن خطته المتعددة السنوات "خطة جدعون".

وتضم الصفقة الجديدة منظومة الدفاع "القبة الحديدية" المتطورة، فضلا عن الجيل الجديد من منظومة الدفاع "حيتس 2"، وهو أكثر الصواريخ الاعتراضية تطورا والتي تشكل خطوة مهمة للحماية من الصواريخ الباليستية من إيران.

وأوضح الموقع العبري أن الخطة التسليحية الجديدة ستضم مستقبلا شراء سرب جديد من طائرات "إف 15" المتطورة، وكذلك شراء طائرة هليكوبتر من نوع "في 22".