3 جرحى بانفجار رسالة "مفخخة" في ألمانيا

أصيب ثلاثة موظفين بجروح في انفجار رسالة مفخخة، مساء أمس الأربعاء، أثناء عملهم في مركز إداري تابع لمجموعة "ليدل" للبيع بالتجزئة في جنوب غرب ألمانيا.

وأفادت صحيفة "البيان"، فجر اليوم الخميس، بأن الشرطة الألمانية قد أكدت في بيان لها، أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة والثالث بجروح خطرة، جراء الانفجار الذي وقع، عصر أمس الأربعاء، في بلدة نيكارسولم بالقرب من مدينة شتوتغارت.

وأضافت الشرطة، أنه "بناء على الوضع الراهن للتحقيق فقد انفجرت رسالة مفخخة داخل المبنى".

وأوضحت الشرطة الألمانية أن عناصر من فرق الإنقاذ وطائرة هليكوبتر هرعوا إلى مكان الانفجار، في حين أجلت الشرطة حوالى مئة من موظفي الشركة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" عن شركة "ليدل" قولها، مساء أمس الأربعاء "لقد صدمنا بما حدث ونتمنّى لموظفينا الشفاء العاجل".