سيئول تدعم جهود استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وكوريا الشمالية

أكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية التزامها بدعم جهود استئناف المفاوضات النووية المتوقفة بين واشنطن وبيونغ يانغ في أقرب وقت ممكن.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تعهدت بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية لإحراز تقدم.

ولفتت إلى أن ذلك جاء في تقرير تم رفعه إلى البرلمان من أجل استئناف المحادثات وإحراز تقدم حقيقي في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية إنها ستسرع الجهود ذات الصلة مع واشنطن لتطوير استراتيجيات منسقة، بما يشمل مراجعة السياسة الأمريكية الحالية لإدارة الرئيس جو بايدن بشأن كوريا الشمالية.

واتهمت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، جارتها الشمالية بتوسيع مرافق أبحاث وتطوير الصواريخ.

ومنذ عام 2019، وعلى خلفية تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، تعمل كوريا الشمالية على تعزيز قدرات صواريخها وأسلحة تقليدية أخرى.

ومنذ ذلك الوقت تم الكشف عن عدة أنواع جديدة من الصواريخ الباليستية بما في ذلك النسخة الكورية الشمالية من صاروخ إسكندر الروسي ونظام الصواريخ التكتيكية الحربية الأمريكي، وكذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، بحسب "يونهاب".