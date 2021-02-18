لقاء مترقب بين بوتين ولوكاشينكو في الأيام القادمة

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد 20 شباط / فبراير الجاري. حسبما أفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية.

وقال لوكاشينكو، خلال اجتماع مع سكرتير "الدولة الإتحادية روسيا - بيلاروس"، غريغوري رابوتا: "في الواقع، لقد اتفقت أنا وبوتين منذ فترة طويلة على أننا سنلتقيفي العشرينات من فبراير لمناقشة بعض مجالات تعاوننا".

ونفى الرئيس البيلاروسي شائعات بوجود مخطط لطلب قرض جديد من روسيا، وقال :

"أريد أن أوضح على الفور: هنا، كما يحدث دائمًا في روسيا، سوف يلتقط البعض جدول الأعمال، وستبدأ الإشاعات حول أن لوكاشينكو سيأتي ليطلب مبلغ حوالي 3 مليارات دولار".

وتابع بقوله :"في الحقيقة لن أذهب إلى هناك لطلب شيء ما".

في وقت سابق، قال وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي، أنه من المقرر عقد اجتماع بين قادة البلدين في نهاية فبراير، لمناقشة قضايا محددة تتعلق بزيادة تعميق التكامل بين مينسك وموسكو.