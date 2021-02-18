إسبانيا.. اعتقال عشرات الأشخاص لدعمهم مغني راب انتقد العائلة المالكة

اعتقلت الشرطة الإسبانية عشرات الأشخاص بعد خروجهم في احتجاجات ضد حكم بسجن مغني الراب بابلو أسيل لانتقاده الملك وعائلته.

ووفقا لصحيفة "بايس" الإسبانية، تم اعتقال 14 شخصا في مدريد وإصابة عدد من المحتجين، بالإضافة إلى إصابة 5 من رجال الشرطة على الأقل.

— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) February 17, 2021

وبحسب الصحيفة، قام المحتجون بالتوجه إلى السجن الذي يقضي فيه المغني عقوبته مرددين اسمه، ثم تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع ضباط إنفاذ القانون.

وأقام المتظاهرون المتاريس، وأشعلوا النار في صناديق القمامة، ورشقوا الشرطة بالطوب والبيض.

ومن جانبهم استخدام رجال الشرطة الهراوات والرصاص المطاطي لقمع أعمال الشغب.

وترتبط الأحداث بالمغني أسيل، الذي حكم عليه عام 2015 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة تمجيد الإرهاب، وكذلك عام 2018 على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.