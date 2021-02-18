أحداث عنف في إسبانيا مطالبة بإطلاق سراح مغني الراب بابلو هاسل.. صور

اندلعت لليوم الثاني على التوالي، خاصة ببرشلونة ومدريد، مواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين إثر مظاهرات احتجاجية خرجت للتنديد باعتقال مغني الراب بابلو هاسل، قبل أن تتحول إلى أعمال عنف وشغب وتخريب ممتلكات عمومية أسفرت عن اعتقال 48 شخصا (29 بكتالونيا و19 بمدريد)، بالإضافة إلى إصابة 55 بجروح من ضمنهم 35 من قوات الشرطة.

وفي مدريد وبرشلونة، تجمع المئات من المشاركين في هذه الاحتجاجات، رافعين لافتات تحمل صور المغني المعتقل ومرددين شعارات تدين هذا الاعتقال وتطالب بإطلاق سراحه وبحرية الرأي والتعبير، مع توجيه اتهامات لقوات الأمن التي كانت تحاصر هذه الساحة، لتبدأ المواجهات وأحداث الشغب والتخريب.

© REUTERS / NACHO DOCE أحداث عنف وأعمال تخريب في إسبانيا مطالبة بإطلاق سراح مغني الراب بابلو هاسل

وحسب مصادر إسبانية، فقد تم ببرشلونة اعتقال 29 شخصا من المشاركين في هذه الأحداث.

© REUTERS / ALBERT GEA أحداث عنف وأعمال تخريب في إسبانيا مطالبة بإطلاق سراح مغني الراب بابلو هاسل

وكانت قوات الأمن الإسبانية قد اعتقلت أول أمس الثلاثاء، مغني الراب بابلو هاسل الذي كان قد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة تسعة أشهر بسبب تغريدات هاجم فيها النظام الملكي الإسباني وقوات الأمن وتحصن في إحدى الجامعات بلييدا (كتالونيا) لمنع الشرطة من اعتقاله.

© AP Photo / Manu Fernandez احتجاجات إسبانيا

وقد أثار هذا الحكم في حق بابلو هاسل جدلا في كل إسبانيا ونظمت العديد من الوقفات والتظاهرات الاحتجاجية في مدريد وبرشلونة لدعم مغني الراب، كما وقعت أكثر من 200 شخصية من الأوساط الثقافية والفنية والأكاديمية عريضة لدعم هذا المغني.