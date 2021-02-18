إيران تطالب بإلغاء الحظر عن دولتين عربيتين وتكشف "العدو المشترك للبشرية"

أكدت إيران، اليوم الخميس، على ضرورة الرفع الفوري لإجراءات الحظر الأحادية وكذلك الحصار اللاإنساني المفروض على مناطق مثل اليمن وقطاع غزة.

وانتقد روانجي، مسألة أن "الملايين من الأفراد قد تم تطعيمهم بلقاح كورونا في الدول المتقدمة في حين أن الكثير من الدول النامية لم يتلق مواطنوها اللقاح حتى على عدد أصابع اليد".

قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن "كورونا هو العدو المشترك للبشرية حيث يستهدفهم بمنأى عن العرق والدين والقومية لذا من الضروري التعاون والتضامن العملي بين جميع الشعوب لمكافحته"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف سفير ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أنه إلى جانب التطعيم يجب اتخاذ إجراءات أخرى لمساعدة الدول النامية، في مقدمها الرفع الفوري لإجراءات الحظر الأحادية وكذلك الحصار اللاإنساني المفروض على مناطق مثل اليمن وغزة".

وتابع تخت روانجي: الحكومة الإيرانية وبسبب تجميد أرصدتها المالية في الخارج وبسبب الحظر اللاقانوني الأمريكي لم تتمكن من التعويض بصورة مناسبة عن الأضرار التي تكبدتها الشركات والقطاع الخاص بسبب تفشي كورونا".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الخميس، عن تسجيل 8066 إصابة و80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.