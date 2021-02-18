إيران تستقبل دفعات "سبوتنيك V" جديدة وتؤكد عدم وجود أعراض جانبية

أكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في إيران، علي رضا رئيسي، أن التطعيم باللقاح الروسي "سبوتنيك V" لم يظهر أي أعراض جانبية.

طهران، 18 فبراير - سبوتنيك. وأشار في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن بلاده سوف تتلقى دفعات كبيرة من اللقاحات خلال المرحلة المقبلة بحيث تتمكن من تطعيم 1.3 مليون شخص خلال حوالي شهر.

وأكد رئيسي أن "250 ألف جرعة من اللقاح الصيني سینوفارم في طريقها إلى إيران الأسبوع المقبل، وسوف نتلقى قريبا 4.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا".

ولفت إلى أنه "بذلك يمكن تطعيم 1.3 مليون شخص بنهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي بعد شهر) حسب الأولوية".

وتابع أن "التطعيم ضد كورونا بلقاح سبوتنيك V الروسي ليس له أي أعراض جانبية".