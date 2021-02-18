الشرطة الإسرائيلية تفض حفل زفاف وتفرض غرامة على العروسين

فضت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، حفل زفاف في تل أبيب، لمخالفته التدابير الاحترازية التي تفرضها السلطات لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن حفل الزفاف الذي شارك فيه ما يزيد عن مئة ضيف، عقد بالمخالفة للقانون.

وقالت إن الشرطة فرضت 6 غرامات قيمة كل واحدة منها 5 آلاف شيكل على المضيفين، ومالك صالة الزفاف، والعروسين.

بالإضافة إلى ذلك، أمرت الشرطة بإغلاق الصالة حتى نهاية فترة القيود المفروضة لمواجهة وباء كورونا.

من جانبه قال الزوج إن غالبية الحضور المشاركين في الحفل تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ولا تزال توجيهات وزارة الصحة تمنع إقامة الفاعليات الكبيرة مثل حفلات الزفاف حتى تحصل الغالبية العظمى من السكان على اللقاح.

وقبل أيام أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تعتزم تخفيف قدر أكبر من القيود المفروضة على الأنشطة التجارية يوم الأحد وإعادة فتح الفنادق والصالات الرياضية لمن تم تطعيمهم بالكامل أو الذين تم اعتبارهم محصنين بعد التعافي من كورونا.

وبعد حصول ما يقرب من 43 في المئة من المواطنين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة "فايزر" تسعى إسرائيل لإدخال تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي تم فرضها في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.