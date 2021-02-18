تسجيل
16:50 GMT18 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فيسبوك

    القصة الكاملة وراء قرار "فيسبوك" بحظر المحتوى الإخباري من أستراليا

    © AP Photo / Amr Alfiky
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/11/1047214717_0:150:1813:1170_1200x675_80_0_0_3b369f41aedd7491a9df99c2ca5638ee.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202102181048147350-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/

    أحدثت شركة "فيسبوك" الأمريكية ضجة عالمية، بقرارها بحظر كل المحتوى الإخباري من أستراليا.

    ولكن ما هي القصة وراء ذلك القرار، ولماذا يعتبر واحدا من أهم الأخبار حاليا.

    فيسبوك
    © REUTERS / Dado Ruvic
    فيسبوك "يلغي صداقته" مع أستراليا ويحذف المواد الإخبارية

    وتقول شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن تلك هي المرة الأولى، التي تقرر فيه فيسبوك دخول صراع سياسي مباشر مع حكومات، وهو ما قد يظهر قوتها وتأثيرها القوي على صناعة القرار السياسي في العالم.

    واستيقظ الأستراليون صباحا، وهم لا يتمكنون من تصفح أي أخبار على حساباتهم عبر فيسبوك، في تصعيد واضح من الشركة الأمريكية ضد الحكومة الأسترالية، للنزاع الدائر بينهما بسبب رفضها دفع مقابل للمحتوى.

    وأثارت تلك الخطوة انتقادات واسعة حول العالم، خاصة من منتجي الأخبار والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة بعدما شمل حظر فيسبوك أيضا الصفحات الصحية الرسمية وتحذيرات السلامة الطارئة وشبكات الرعاية الاجتماعية.

    كما تعتبر تلك الخطوة "أحادية" بعدما كانت فيسبوك وغوغل، اتفقتا على أن ينفذان خطوات مشتركة، ضد أستراليا، خاصة بعدما شملهما القانون الجديد.

    ولكن يبدو أن فيسبوك قررت اتخاذ تلك الخطوة، بعدما بدأت غوغل فعليا في توقيع اتفاقيات مع منصات إعلامية أسترالية كبرى.

    وجاء إجراء فيسبوك بعد ساعات فقط من موافقة غوغل على دفع شركة "نيوز كورب" الخاصة التابعة لروبرت مردوخ مقابل محتوى من مواقع إخبارية عبر إمبراطوريتها الإعلامية.

    ويلزم القانون الأسترالي "فيسبوك" و"غوغل" بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع المواقع الإخبارية أو الخضوع للتحكيم الإجباري للموافقة على مقابل المحتوى الإخباري، بحسب ما نقلت "رويترز".

    وقال "فيسبوك" في بيان إن القانون، المتوقع أن يقره البرلمان خلال أيام، "يسيء كثيرا فهم" العلاقة بينه وبين الناشرين، مضيفا أنه واجه خيارا صعبا بين الامتثال أو حظر المحتوى الإخباري.

    يذكر بأن مالك ومؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، حاول في وقت سابق، إقناع الحكومة الأسترالية للتراجع عن قانون المحتوى الجديد المزعم إطلاقه.

    لكن صحيفة "ريبوبلك وورلد" قالت إن وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايندبرغ، فشل في إقناع زوكربيرغ بضرورة التراجع عن القانون.

    وأوضحت أن الاجتماع الذي جمع بين زوكربيرغ والوزير الأسترالي لم يحل الخلاف الناجم بينهما حول التغييرات المقترحة لقوانين وسائل الإعلام.

    ولكن تلك الخطوة الأخيرة من فيسبوك، قوبلت بهجوم عنيف من رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، الذي قال إن بلاده لن تخضع لـ"الابتزاز".

    وقال موريسون: "تصرفات فيسبوك بإلغاء صداقة أستراليا اليوم، وقطع خدمات المعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة وخدمات الطوارئ، كان تعجرفا بقدر ما كان مخيبا للآمال".

    كاليفورنيا - 30 أبريل: الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج يتحدث خلال مؤتمر : مطورون فيسبوك في 30 أبريل 2019 في سان خوسيه ،
    © AFP 2021 / JUSTIN SULLIVAN
    زوكربيرغ يذوق طعم فشل "فيسبوك" في أستراليا

    وهدد رئيس وزراء أستراليا بجعل تلك القضية دولية وإشعال الرأي العام العالمي ضد فيسبوك، بقوله: "أنا على اتصال منتظم مع قادة الدول الأخرى" بشأن هذه القضايا. ببساطة لن نخاف".

    يذكر أن هناك 17 مليون أسترالي يزور موقع فيسبوك يوميا، ما يجعل القرار مؤثرا بصورة كبيرة عليهم.

    وكانت تعليقات باقي الساسة في أستراليا أكثر تطرفا، حيث قال رئيس وزراء أستراليا الغربية، مارك ماكغوان: "فيسبوك بهذا التصرف مثل ديكتاتور كوريا الشمالية".

    كما قالت مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش في أستراليا، إيلين بيرسون: "قطع الوصول إلى المعلومات الحيوية عن بلد بأكمله في جوف الليل أمر غير معقول".

    انظر أيضا:

    أستراليا تحيل "فيسبوك" إلى القضاء بتهمة انتهاك خصوصية 300 ألف مواطن
    أستراليا تطالب فيسبوك وغوغل بالدفع مقابل الأخبار
    زوكربيرغ يذوق طعم فشل "فيسبوك" في أستراليا
    فيسبوك "يلغي صداقته" مع أستراليا ويحذف المواد الإخبارية
    الكلمات الدلالية:
    حجب الفيسبوك, اخبار فيسبوك, مؤسس فيسبوك, حساب فيسبوك, توقف فيسبوك, موقع فيسبوك, تعطل فيسبوك, حذف فيسبوك, الفيسبوك, فيسبوك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات حول العالم برأس السنة الصينية (القمرية) الجديدة - وهان، الصين 11 فبراير 2021
    فليكن عام "الثور" عاما مثمرا... رأس السنة الصينية حول العالم
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    بندقية إيه كيه 19
    معلومات عن بندقية "إيه كيه - 19" الروسية الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك