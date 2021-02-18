نانسي بيلوسي تذكر اسم ترامب في مؤتمر صحفي وتعتذر بعدها... فيديو

أبدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، رفضها ذكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمام الصحفيين.

وخلال حديثها في مؤتمر صحفي، ذكرت بيلوسي الرئيس الأمريكي السابق ترامب في سياق حديثها، ثم توقفت وقالت لنفسها: "هل قلت اسمه؟".

Nancy Pelosi mentions former President Trump during press conference and then stops herself: "Did I say his name?" https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/Y05RrNt02m — CBS News (@CBSNews) February 18, 2021

​ويأتي رد فعل نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، بعدما حاول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، تجنب الخوض في الحديث عن سلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية في مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن:

"لقد سئمت من الحديث عن دونالد ترامب، "لا أريد التحدث عنه بعد الآن".

وأوضح: "لمدة أربع سنوات كل ما ورد في الأخبار هو ترامب "، على مدى السنوات الأربع المقبلة أريد التأكد من أن الأخبار هي الشعب الأمريكي".

وعندما شعر بايدن بأنه مضطر لمناقشة تعامل الإدارة الأمريكية السابقة مع جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بدا مترددا في ذكر دونالد ترامب بالاسم، واكتفى بالإشارة إليه بـ"الرجل السابق".

وقال بايدن: "كان الرجل السابق يقول إننا سنقوم فقط بفتح الأمور وهذا كل ما نحتاج إلى القيام به، ولكننا قلنا له لا يجب التعامل مع المرض قبل فتح الأمور، والحقيقة الآن يجب التعامل مع الاقتصاد"، مشددا على الحاجة إلى زيادة التأمين ضد البطالة أثناء الوباء.