تفاؤل حذر... أعداد كورونا تتناقص والصحة تقول "لا تراخي"

يتزامن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات مع إجراءات العزل العام وتشديد القيود على التجمعات والحركة، في الوقت الذي تجري فيه الحكومات حسابات توازن دقيقة بين ضرورة وقف الموجات المتعاقبة من الوباء، والحاجة إلى إعادة الناس للعمل والأطفال إلى المدارس.

وفي آخر الإحصاءات التي أجرتها وكالة "رويترز"، تبين أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا تتراجع في جميع أنحاء العالم منذ شهر، ووصلت يوم الثلاثاء الماضي لأدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب الوكالة، حذّر خبراء الصحة من التراخي حتى في الوقت الذي يجري فيه توزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

وقالت ماريا فان كيرخوف، وهي عالمة أوبئة في منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية في جنيف: "إن الوقت الحالي ليس الوقت الملائم للتخلي عن الحذر".

وأضافت: "من غير الممكن أن نلقي بأنفسنا مرة أخرى في موقف عودة الحالات للزيادة".

ولغاية اليوم الخميس، أصيب ما يزيد على 109.97 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و535112​.

يذكر أن "سبوتنيك V"، أحد أفضل اللقاحات في العالم، قد سجلته روسيا كأول لقاح في العالم، وأثبت فعاليته بأكثر من 92%، وساهم في تضاؤل أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا منذ أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل بإيعاز من الرئيس فلاديمير بوتين.