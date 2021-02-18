مليون أمريكي بلا طاقة منذ أيام بسبب العاصفة الشتوية

قالت مستشارة الأمن الداخلي الأمريكي، ليز شيروود، اليوم الخميس، إن مليون شخص على الأقل في الولايات المتحدة ما زالوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب عاصفة الشتاء الشديدة.

واشنطن- سبوتنيك. وأضافت شيروود في حديثها للصحفيين: "نعلم أنه لا يزال هناك نحو مليون شخص أو أكثر يعانون من انقطاع التيار الكهربائي في أكثر المناطق تضررا في البلاد".

عانى أكثر من 4 ملايين أمريكي من انقطاع التيار الكهربائي هذا الأسبوع، وفقا لموقع "باور أوتاج" الأمريكي، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين داخل تكساس وحدها، وظل نحو نصف مليون شخص دون كهرباء في الولاية تكساس حتى منتصف اليوم الخميس.

فاجأ البرد القارس سوق الكهرباء اللامركزية في تكساس على حين غرة، رغم التنبيه قبل أسبوع حول البرودة المرتفعة الوشيكة من دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

وقال بيل ماغنس، المدير التنفيذي لشركة "إيركوت"، المشغلة لشبكة الكهرباء في الولاية، يوم الاثنين:

كل مشغل شبكة وكل شركة كهربائية تقاتل لاستعادة الطاقة في الوقت الحالي.

انقطاع التيار الكهربائي المتواصل في تكساس، كان الأول من نوعه منذ عقد من الزمان، وتزامن مع موجة البرودة غير مسبوقة والتي أحدثت فوضى في أسواق الطاقة الأمريكية.

تم تجاوز نحو 800 رقم قياسي يومي لدرجات الحرارة الباردة، الأسبوع الماضي، حيث اندفعت عاصفة قطبية على طول الطريق إلى خليج المكسيك. كانت أجزاء من تكساس أكثر برودة من ألاسكا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.