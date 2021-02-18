ظريف يرد على بريطانيا وفرنسا وألمانيا: لا تلومونا إذا كنتم خائفين

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على الثلاثية الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بعدما أعربوا عن قلقهم من تحركات إيران الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب.

وقال ظريف عبر حسابه بـ"تويتر" اليوم الخميس، إن "بدلا من إلقاء اللوم على إيران، على الدول الأوروبية الالتزام بتعهداتها والمطالبة بإنهاء إرث ترامب، المتمثل في الإرهاب الاقتصادي ضد بلاده".

Instead of sophistry & putting onus on Iran, E3/EU must abide by own commitments & demand an end to Trump's legacy of #EconomicTerrorism against Iran



Our remedial measures are a response to US/E3 violations. Remove the cause if you fear the effect



We'll follow ACTION w/ action. — Javad Zarif (@JZarif) February 18, 2021

وتابع قائلا "أزل السبب إذا كنت تخشى التوابع"، مشيرا إلى أن بلاده تتبع سياسة الرد على الفعل بفعل.

وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذتها إيران تعتبر ردا على انتهاك أمريكا والدول الأوروبية للاتفاق النووي".

وكانت الثلاثية الأوروبية والولايات المتحدة، قد أعربوا عن قلقهم من تحركات إيران الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب.

وأكد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا، على المصلحة المشتركة بشأن أهمية عدم تمكن إيران من تطوير سلاح نووي، مطالبين طهران بالعودة لالتزاماتها في الاتفاق النووي، وعدم اتخاذ إجراءات تقوض جهود عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.