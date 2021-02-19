"خطأ بريء"... فيديو 10 ثوان لميركل يحصد 3 ملايين مشاهدة على "تويتر" فقط

حظي مقطع فيديو مدته 10 ثوان فقط، بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع "تويتر" فقط بعد أن تناقلته وسائل إعلام ألمانية معلقة عليه بأنه "خطأ بريء" من المستشارة الألمانية.

ويرصد الفيديو لحظة رد فعل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل داخل البرلمان الألماني قبل أيام، بعد أن انتبهت أنها نسيت كمامتها على طاولة المتحدث عقب انتهائها من إلقاء كلمتها حول الوباء.

Angela Merkel somos todos pic.twitter.com/Ti8TdyEiv6 — Marta Domínguez (@1Eme_) February 17, 2021

وأثناء عودتها إلى مقعدها، سارع كثيرون إلى تنبيهها بأنها نسيت قناعها عند مكتب المتحدث، فتداركت المستشارة الأمر وهرولت مسرعة لالتقاطه.

ثم ارتدت السياسية المخضرمة القناع وحاولت كبح ابتسامتها.

جاءت تلك الواقعة بعد خطاب دام 22 دقيقة دافعت فيه ميركل عن سجلها في مكافحة وباء كورونا، وأكدت ضرورة فعل كل ما هو جاد للسيطرة على الموجة الجديدة من الفيروس، مناشدة المواطنين للصبر.

ووفقا لموقع "نيوز ويك"، حظي المقطع الممتد لعشر ثوان فقط، بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع "تويتر" فقط بعد أن تناقلته وسائل إعلام محلية معلقة عليه بأنه "خطأ بريء" من المستشارة الألمانية.

وانتشر وسم #كلنا_ميركل للتضامن مع المستشارة الألمانية، والتأكيد على مدى تكرار مثل تلك المواقف مع كل واحد منا على الرغم من مرور أشهر على الجائحة، التي وضعت ملايين البشر تحت أمر "الكمامة".