ظريف لأمريكا: ارفعوا كل عقوبات ترامب نتراجع عن قراراتنا الأخيرة

خاطب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإدارة الأمريكية قائلا: ارفعوا كل العقوبات التي فرضها ترامب نتراجع نحن عن كل قراراتنا الأخيرة.

وبحسب تغريدة له اليوم على موقع "تويتر" أشار ​وزير الخارجية​ الإيراني إلى ​أنه "امتثالا للقرار 2231، ترفع ​الولايات المتحدة​ بشكل غير مشروط وفعال جميع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق ترامب أو أعاد فرضها أو أعاد تصنيفها، ونحن سنتراجع عن كل الإجراءات الأخيرة".

US acknowledged Pompeo's claims re Res. 2231 had no legal validity.



We agree.



In compliance w/ 2231:



US unconditionally & effectively lift all sanctions imposed, re-imposed or re-labeled by Trump.



We will then immediately reverse all remedial measures.



Simple: #CommitActMeet — Javad Zarif (@JZarif) February 19, 2021

وشدد ظريف، في تصريحه على أن "​واشنطن​ أقرت بأن مزاعم وزير الخارجية السابق ​مايك بومبيو​ بشأن القرار 2231 لا أساس لها على المستوى القانوني، ونحن نتفق على ذلك".

يشار إلى أن ظريف قد رد في تغريدة له، أمس الخميس، على الثلاثية الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بعدما أعربوا عن قلقهم من تحركات إيران الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب.

وقال ظريف عبر حسابه بـ"تويتر": "بدلا من إلقاء اللوم على إيران، على الدول الأوروبية الالتزام بتعهداتها والمطالبة بإنهاء إرث ترامب، المتمثل في الإرهاب الاقتصادي ضد بلاده"، مؤكدا أن "الإجراءات التي اتخذتها إيران تعتبر ردا على انتهاك أمريكا والدول الأوروبية للاتفاق النووي"، قائلا لهم: "أزل السبب إذا كنت تخشى التوابع"، مشيرا إلى أن بلاده تتبع سياسة الرد على الفعل بفعل.

وكانت الدول الأوربية الثلاث والولايات المتحدة، قد أعربوا عن قلقهم من تحركات إيران الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب، مؤكدين على المصلحة المشتركة بشأن أهمية عدم تمكن إيران من تطوير سلاح نووي.