بعد خطوة أمريكا "الأحادية"... تركيا تقوم بأول إجراء من أجل برنامج طائرات "إف 35"

قامت تركيا بأول خطوة جدية بهدف حماية حقوقها في برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية، بعد قيام واشنطن باستبعاد أنقرة من البرنامج.

أبرمت شركة تكنولجيا الصناعات الدفاعية (SSTEK) التابعة لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الجمعة، اتفاقية مع شركة المحاماة الدولية "أرنولد أند بورتر" بهدف الحصول على خدمات استشارية قانونية واستراتيجية حول قضية برنامج مقاتلات "إف 35".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي أنقرة الحثيثة لحماية حقوقها في برنامج "إف- 35".

ونوهت الوكالة إلى أن الهدف الأساس من هذه الاتفاقية هي "بالدرجة الأولى الحصول على استشارات قانونية لحماية الحقوق المكتسبة لتركيا في إطار البرنامج، أكثر من قضية عودتها إليه".

ونقل مراسل الوكالة، عن مصادر مطلعة، أن مسألة عودة أنقرة إلى برنامج مقاتلات "إف-35" أو بقائها خارجه، ستتبلور في "ضوء تقييمات وقرارات" بمعزل عن الاتفاق مع شركة المحاماة الدولية.

أجرى أكبر مستشارين للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن محادثات عبر الهاتف، بداية الشهر الجاري، في أول اتصال رسمي بين البلدين منذ تولي بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة.

ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، أن كبير مستشاري أردوغان للسياسة الخارجية إبراهيم كالين بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، القضايا المتعلقة بسوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقبرص وناغورني قرة باغ.

وقالت الوكالة، إن "كالين أبلغ سوليفان بضرورة تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حل للخلافات الحالية والمتمثلة في شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، ودعم الولايات المتحدة لفصيل كردي في شمال سوريا".

كانت واشنطن قد فرضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقوبات على تركيا، بسبب شرائها أنظمة الدفاع الروسية الصنع "إس-400"، في خطوة وصفتها أنقرة بأنها "خطأ جسيم" وخطوة "أحادية الجانب".

وقامت واشنطن أيضا باستبعاد تركيا العضو مثلها بحلف شمال الأطلسي من برنامج تصنيع مقاتلات إف-35 نتيجة لذلك.