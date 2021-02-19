دولة أوروبية جديدة تجيز استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الجمعة، أن دولة سان مارينو أجازت استخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" على أراضيها.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الصندوق: "يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن قرار وزارة الصحة بدولة سان مارينو قد السماح باستخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (سبوتنيك V)".

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الدعوات للمشاركة في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد قد أرسلت إلى جميع السفارات المعتمدة لدى البلاد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم إرسال دعوات إلى السلك الدبلوماسي للتطعيم ضد فيروس كورونا، وهو أمر شائع في العديد من البلدان ومن المفهوم - أن المعركة الناجحة ضد الوباء، تتطلب تغطية واسعة، بقدر المستطاع لجميع الناس في البلاد... ولا نعتبر وزارة الخارجية الروسية استثناء، بما أننا نتحدث عن مرض ينتشر بسرعة ويشكل تهديدا لجميع فئات المواطنين، أرسلت دعوات إلى جميع السفارات والمكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية المعتمدة لدى روسيا للتطعيم".

وأضاف البيان "فيما يتعلق بتطعيم موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج وأفراد أسرهم، يتم تنفيذ العمل على مبدأ التطوع واحتفاظ الموظفين بالحق في اختيار التطعيم.

ويأخذ في الاعتبار إمكانية توصيل اللقاح الروسي إلى أي بلد أو استخدام الأدوية المحلية فضلا عن "توفير البنية التحتية الطبية اللازمة في المؤسسات الأجنبية الروسية"، مضيفا أنه بالنسبة لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية الذين يرغبون في التطعيم في روسيا، يتم توفير هذه الفرصة خلال إجازتهم أو مهمات عملهم.