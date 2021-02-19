بيان: الأمير البريطاني هاري وزوجته لن يعودا إلى الواجبات الملكية

أعلن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان أنهما لن يعودا إلى مهامهما الرسمية كأفراد من العائلة المالكة، وفقًا لبيان صادر عن قصر باكنغهام.

وأعربت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في وقت سابق، عن دعمها لقرار حفيدها، دوق ساسيكس، الأمير هاري ، وزوجته ميغان ماركل، بالاستقلال عن العائلة الملكية وبدء حياة جديدة في أمريكا الشمالية.

وقالت الملكة في بيان نشر على صفحة العائلة الملكية على (فيسبوك)، "أدعم وعائلتي بشكل تام رغبة هاري وميغان بدء حياة جديدة كأسرة شابة، ورغم أننا كنا نفضل بقاءهما كعضوين دائمين في العائلة الملكية، إلا أننا نحترم ونتفهم رغبتهما في عيش حياة أكثر استقلالا مع بقائهما جزءا غاليا من عائلتي".

وتابعت "لقد أوضح كل من هاري وميغان أنهما لا يرغبان في الاعتماد على المال العام في حياتهما الجديدة، لذا فقد تم الاتفاق على بدء فترة انتقالية حيث يقضي دوق ودوقة ساسيكس وقتا في كندا والمملكة المتحدة".

وختمت بالقول "لقد طلبت التوصل لقرارات نهائية في الأيام المقبلة".

وأعلن هاري وميغان، في وقت سابق، تنازلهما عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل لتحقيق الاستقلال المالي، على حد وصفهما. وقالا حينها إنهما سيوزعان وقتهما ما بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.