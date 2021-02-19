أردوغان: تركيا تواجه مخاطر التراجع السكاني ولن نسمح بذلك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حكومته عازمة على تجنيب البلاد مخاطر التراجع السكاني.

جاء ذلك خلال مشاركته، عبر اتصال مرئي من مقر "العدالة والتنمية" بأنقرة، في مؤتمرات الجناح النسائي للحزب في عدد من الولايات، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال أردوغان: "انخفض النمو السكاني لدينا إلى النصف تقريبا وقد نشهد تراجعا في عدد السكان في تاريخ ليس ببعيد إذا استمر هذا الوضع".

وأضاف: "أوروبا تواجه منذ فترة طويلة تهديدا يتمثل بالتراجع السكاني ولن نسمح بأن تواجه تركيا المصير نفسه".

وبلغ عدد سكان تركيا 83 مليونا و614 ألفا و362 نسمة في 2020، بزيادة 459 ألفا و365 نسمة عن العام السابق.

وأفادت هيئة الإحصاء التركية في بيان، أن نسبة الذكور بلغت 50.1 بالمائة (41 مليونا و915 ألفا و985)، والإناث 49.9 بالمائة (41 مليونا و698 ألفا و377).

وأوضحت أن وتيرة النمو السكاني تراجعت إلى 5.5 بالألف في 2020، بعد أن كانت 13.9 بالألف عام 2019.

وأشارت إلى أن معدل المقيمين في مراكز الولايات والأقضية ارتفع من 92.8 بالمائة في 2019، إلى 93 بالمئة خلال 2020.

ولفتت بالمقابل إلى تراجع معدل المقيمين في البلدات والقرى من 7.2 إلى 7 بالمئة.