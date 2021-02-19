المفوضية الأوروبية: الاتفاق النووي الإيراني يمر في فترة عصيبة

أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، أن الاتفاق النووي الإيراني يمر في فترة عصيبة، مشيرا إلى استعداد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لدعوة المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة لعقد مشاورات غير رسمية.

بروكسل - سبوتنيك. وقال ستانو في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، اليوم: "نحن على استعداد، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بصفته المنسق (اللجنة المشتركة) لوضع خطة عمل شاملة مشتركة، ودعوة المشاركين في خطة العمل الشاملة والولايات المتحدة لإجراء مشاورات غير رسمية لمناقشة المزيد من الإجراءات"، بما يخص عملية إنعاش الاتفاق النووي.

ووفقا للمتحدث، فإنه لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي على مثل هذه المشاورات غير الرسمية، لكن العمل جار، مؤكدا أن "الدعوات لم ترسل بعد، الأمر يتطلب المزيد من العمل".

وأشار ستانو إلى أن الاتفاق النووي الإيراني يمر بفترة عصيبة، وأن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات مكثفة مع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة.

بدوره، رحب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، باستعداد الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع القادم بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد حديث عن عقد الاجتماع.

وقال ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "دعونا نأمل بأن الاجتماع يمكن أن ينعقد، وستكون هذه هي الخطوة الأولى نحو استعادة عمل خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل. ولكن حتى الآن ليس لدينا وضوح حيال نظرة المشاركين في خطة العمل الشاملة لهذه الفكرة".

وأشار ريابكوف إلى أنه "دون اتصالات ودون اجتماعات، يكاد يكون من المستحيل تحقيق أي نتيجة. لقد شاطرنا أفكارنا مع الزملاء حول إجراءات لتقريب نهج الأطراف".

وأعلن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة عودة إيران إلى الصفقة النووية خلال المحادثات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "إذا حدث مثل هذا اللقاء، نحن مستعدون أن نشارك فيه"، وإن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ترى الآن أن هناك فرصة، لأول مرة منذ سنوات، لإنهاء حملة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الدبلوماسية معه.