تسريبات من خطاب بايدن تكشف حديثه عن "الاستبداد"

نشرت تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة 19 فبراير/شباط، تسريبات من خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المرتقب في الاجتماع الأمني في ميونيخ في ألمانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" مقتطفات من كلمة بايدن المرتقبة، والتي تحدث فيها عن "الاستبداد".

وسيبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا أمنيا في ميونيخ في ألمانيا، اليوم الجمعة، بأن "الديمقراطية ليست وليدة الصدفة"، وأنه ينبغي "أن تكون للديمقراطية الغلبة على الاستبداد".

وسيقول بايدن، وفقا لمقتطفات من خطابه نشرها البيت الأبيض: "علينا الدفاع عنها وتعزيزها وتجديدها. وعلينا أن نثبت أن نموذجنا لم يعف عليه الزمن".

وسيردف بقوله: "إنها أفضل طريقة لتحقيق آمال مستقبلنا. وإذا عملنا مع شركائنا الديمقراطيين، بالقوة والثقة، فأعلم أننا سنتغلب على أي تحد وسنتفوق على من يتحدانا".