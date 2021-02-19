ميركل: لا يزال هناك فرصة للاتفاق النووي الإيراني

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة 19 فبراير/شباط، إنه لا يزال هناك فرصة للاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت ميركل في كلمة في اجتماع ميونيخ للأمن، المقام عن بعد "افتراضيا"، إلى أنها تأمل أن يكون هناك فرصة للاتفاق النووي الإيراني، وأنها ستعمل مع إيران عن كثب في هذا الشأن.

ولفتت ميركل إلى أن ألمانيا تؤيد بكل قوة خطوات إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت المستشارة الألمانية قد أعلنت قبل قليل أنها تعتزم العمل مع وزير خارجيتها هايكو ماس، للحفاظ على "الصفقة النووية".

وقالت ميركل: "على أقل تقدير، سأعمل على إعطاء دفعة للمفاوضات. لقد تحدثت مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني مؤخرا، يجب علينا أن نكون حريصين ألا تنشأ مشكلة من مسألة من سيتخذ الخطوة الأولى. نحن جميعًا مقتنعون أنه إذا كان هذا الاتفاق بحاجة إلى دفعة جديدة، فيجب عندئذ إيجاد طرق لاستئناف العمل (الكامل) بهذا الاتفاق".

وأشارت ميركل إلى أنه في هذا السياق، من الضروري الاتفاق على سلسلة من الخطوات لاستعادة الاتفاقية بالكامل. وأضافت ميركل: "هذا عمل من أعمال التوازن الدبلوماسي، وجهد. لكن من الجانب الألماني، سأعمل أنا ووزير الخارجية على هذا معا".

المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أعلن اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات مكثفة حول إمكانية عقد لقاء غير رسمي بشأن الاتفاق النووي الإيراني بمشاركة الولايات المتحدة، موضحا أن العمل جار ولم يحدد موعد بعد.

يذكر أنه سبق وأفاد نائب الأمين العام لدائرة السياسة الخارجية الأوروبية للشؤون السياسية، إنريكي مورا، على تويتر، عن أن هناك استعدادات لعقد اجتماع "السداسية" بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة. وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس لوكالة "سبوتنيك" بأن الولايات المتحدة مستعدة لحضور اجتماع مقبل بمشاركة الوسطاء الدوليين الستة وإيران يقوم الاتحاد الأوروبي بتحضيره. وذلك بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة ألغت بيان إدارة دونالد ترامب بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة على إيران.