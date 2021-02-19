بريطانيا تكشف ملابسات واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في تاريخها

كشفت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، اليوم الجمعة، عن مصادرة قوات الشرطة أكثر من طنين من الكوكايين، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات على الإطلاق في البلاد.

خلال العملية الأمنية، اكتشفت قوات الشرطة ما قيمته 184 مليون جنيه استرليني (258 مليون دولار) من المخدرات غير المشروعة المعبأة في صناديق الموز التي تم شحنها من كولومبيا، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

اعتقلت الشرطة 10 رجال في شمال لندن بعد أن عثروا على المخدرات في ميناء بورتسموث الدولي في وقت سابق من الأسبوع. وصل 2.3 طن من الكوكايين في 41 منصة نقالة، متخفية في شكل شحنة مشروعة من الموز على متن سفينة شحن.

توصلت الشرطة إلى المخدرات قبل تسليم المنصات إلى منطقة صناعية في توتنهام، حيث انقض ضباط مسلحون متخصصون واعتقلوا خمسة أشخاص، وتم القبض على الرجال الخمسة الآخرين في منطقة صناعية مختلفة.

لا يزال جميع الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 56 عاما، رهن الاحتجاز ووجهت إليهم تهمة استيراد مخدرات من الفئة "إيه".

وقالت الوكالة إن المخدرات المصادرة، يعتقد أنها واحدة من أكبر الحيازات المصادرة على الإطلاق في المملكة المتحدة. فيما قال جون كولز، رئيس العمليات المتخصصة: "هذه مصادرة ضخمة حرمت المجرمين المنظمين من أرباح بمئات الملايين".