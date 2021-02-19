ميركل: وباء كورونا لن ينتهي إلا بتطعيم كل سكان العالم

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي إلا بعد تطعيم العالم بأكمله باللقاحات المضادة للفيروس.

وقالت ميركل، التي تحدثت بعد مؤتمر بالفيديو لقادة مجموعة الدول السبع الكبرى، إن ألمانيا والدول الغنية الأخرى قد تحتاج إلى إعطاء بعض مخزونها من اللقاحات للدول النامية بالإضافة إلى المال.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أنهم لم يناقشوا النسب المئوية المحددة لمخزون اللقاحات التي ينبغي إعطاؤها للدول الفقيرة.

لكن ميركل قالت للصحفيين إنها شددت في مداخلتها "على أن الوباء لن ينتهي حتى يتم تطعيم كل الناس في العالم".

وتزامنت تصريحات ميركل، مع إعلان وزير المال الألماني أولاف شولتز، اليوم، أن بلاده سوف تقدم إسهاما إضافيا قدره 1.5 مليار يورو لدعم الجهود الدولية للوقاية من كورونا وهو ما يرفع إسهام ألمانيا الإجمالي إلى 2.1 مليار يورو.

وقال شولتز: "بالتطعيم فقط نتمكن من القضاء على الوباء. نحتاج لإحراز تقدم في هذا الشأن في الداخل والخارج".

وأوضح أن الأموال الإضافية تهدف لدعم برنامج كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهود الدولية.

ويهدف كوفاكس لضمان الانتشار العادل للقاحات فيروس كورونا في أنحاء العالم.