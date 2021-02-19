بايدن: أمريكا عادت وهذا هو "حجر الزاوية"

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، خلال كلمته أمام مؤتمر "ميونيخ" للأمن، عودة بلاده إلى المشهد الدولي، واصفا التعاون مع الشركاء الأوروبيين بأنه "حجر الزاوية".

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن: "أقول للجميع، لقد عادت أمريكا، التحالف عبر الأطلسي قد عاد ولن ننظر للوراء".

وشدد بايدن على أن التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا كان وينبغي أن يظل "أساسيا" في العلاقات بينهما وعلى المسرح العالمي.

كما أكد الرئيس الأمريكي التزام الولايات المتحدة بضمان أمن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي في إطار المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

وأضاف بايدن: "نحن ملتزمون تمامًا بتحالفنا مع الناتو، وسنلتزم بالمادة الخامسة (ميثاق الناتو)، التي تنص على أن الهجوم على عضو واحد يعد هجوما علينا جميعا".

يذكر أن إدارة مؤتمر ميونيخ للأمن أعلنت تأجيل أعمال دورته التي كانت مقررة في فبراير/ شباط 2020، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويعد مؤتمر "ميونيخ" للأمن أكبر منتدى عالمي للحوار حول السياسة الأمنية العالمية، ويهدف للمساهمة في حل النزاعات سلميا عبر الحوار المتواصل غير الرسمي بين أعضاء أسرة الأمن الدولي.