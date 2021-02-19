بيل غيتس يتحدث أمام قادة العالم عن فجوة "مأساوية" بين الأغنياء والفقراء حول لقاحات "كوفيد 19"

تحدث مؤسس شركة "مايكروسوفت" والملياردير الأمريكي الشهير، بيل غيتس، اليوم الجمعة 18 فبراير/شباط، عن فجوة "مأساوية" بين الأغنياء والفقراء في أحقية الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وجاءت تصريحات غيتس، أمام القادة المشاركين في قمة "ميونيخ" للأمن الافتراضية، والتي نقلتها وكالة "رويترز".

وقال الملياردير الأمريكي إن الفجوة الحساسة سياسيا بين تطعيم الناس في الدول الغنية والدول النامية، قد تتقلص إلى نصف عام، خلال الفترة المقبلة.

وتابع غيتس بقوله: "مع تزايد جهود الشركات المصنعة لتعزيز الإنتاج وزيادة الحكومات في التبرعات، لتمويل توزيع أكثر إنصافًا لمرض كوفيد 19، فإن عدم المساواة، الذي لا يزال مأساويًا في عمليات الطرح سينخفض قريبا".

واستمر غيتس بقوله: "إذا فعلنا ذلك بشكل جيد، سيكون لدينا حوالي ستة إلى ثمانية أشهر من مستويات التطعيم في البلدان الغنية للدول النامية، والتي لا تزال أطول مما نرغب، فالتدافع للحصول على لقاحات شحيحة".

واستدرك مؤسس مايكروسوفت الذي اتجه للدفاع عن حقوق الإنسان مؤخرا "لدينا فرصة لجعل هذه الفجوة ستة أشهر فقط".

تعهد غيتس، الذي تنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت في عام 2014، للتفرغ لمؤسسته الخيرية بيل وميليندا غيتس، بدفع بما لا يقل عن 1.75 مليار دولار للاستجابة العالمية لجائحة "كوفيد 19".

حثت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، الدول المنتجة للقاحات "كوفيد 19" على عدم توزيعها من جانب واحد، ولكن التبرع بها لبرنامج "كوفاكس" العالمي لضمان الإنصاف.

وقال مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الدول المشاركة في آلية توزيع لقاح فيروس كورونا "كوفاكس"، ستتلقى قريبًا تأكيدًا لشحناتها الأولى، لكن يجب أن تتوقع أن تكون صغيرة بسبب محدودية الإمدادات العالمية.

ويشكل لقاح "أسترازينيكا" نصيب الأسد من الجرعات في مبادرة "كوفاكس"، مع أكثر من 330 مليون جرعة من المقرر طرحها في البلدان الفقيرة اعتبارًا من نهاية فبراير/شباط، في حين بريطانيا، على سبيل المثال، بدأت التطعيم في 8 ديسمبر/كانون الأول.

وقال مرفق "كوفاكس"، الذي يشارك في قيادته التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة وصندوق الأمم المتحدة للأطفال، إن الجرعات ستغطي ما معدله 3.3% من إجمالي السكان في 145 دولة مشاركة.