وزير الدفاع الأمريكي: لابد من خفض فوري للعنف في أفغانستان

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إلى خفض فوري للعنف في أفغانستان.

ونقلت "رويترز"، عن أوستن دعوته إلى جميع الأطراف في أفغانستان "إلى اختيار السبيل نحو السلام. لا بد أن ينخفض العنف الآن".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب متعجل أو غير منظم من أفغانستان، أيا كانت نتيجة المراجعة التي تجريها بلاده، مشيرا إلى أنه يوجد قرار حتى الآن حول مستقبل القوات الأمريكية في البلاد.

وتراجع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاق فبراير/ شباط 2020 مع طالبان، وهي مراجعة من المتوقع أن تحدد ما إذا كانت ستلتزم بالمهلة المحددة لانسحاب آخر جندي أمريكي من أطول حرب أمريكية إلى الآن.

وفي الإطار ذاته، قال سفير باكستان في واشنطن أسد مجيد خان، اليوم، إن الولايات المتحدة يجب أن تتشاور مع طالبان حول أي تمديد لمهلة الأول من مايو/ أيار، للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان ويجب ألا تقرر ذلك من جانب واحد.