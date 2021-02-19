"أمريكا عادت للطاولة"... بايدن يعلق على مشاركته الأولى في مجموعة الدول السبع الكبرى

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، عن التزاماته في مشاركته الأولى بمجموعة الدول السبع الكبار.

وشارك بايدن عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة من حضوره القمة، وغرد معها: "التقيت هذا الصباح بزملائي من قادة مجموعة السبع الكبار للمرة الأولى كرئيس".

وتابع: "لقد أوضحت خلال القمة أن أمريكا عادت إلى الطاولة، وأنا ملتزم بالعمل معهم للسيطرة على وباء فيروس "كورونا" المستجد، والتصدي للتحديات المشتركة التي نواجهها".

This morning, I met with my fellow G7 leaders for the first time as president. I made clear that America is back at the table — and I’m committed to working with them to control the pandemic and address the shared challenges we face. pic.twitter.com/TM1zAhWiPY — President Biden (@POTUS) February 19, 2021

و​قال البيت الأبيض، الأحد الماضي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعقد اليوم الجمعة، أول اجتماع له مع زعماء مجموعة السبع بشكل افتراضي.

وكشف البيت أهم القضايا التي سيبحثها الرئيس الأمريكي، والتي ستدور حول سبل مواجهة فيروس كورونا والاقتصاد العالمي وتعامل المجموعة مع الصين.

وذكر البيت الأبيض في بيانه، أن "هذا اللقاء الافتراضي مع زعماء اقتصادات السوق الديمقراطي الرائدة في العالم سيكون فرصة للرئيس بايدن، لبحث خطط هزيمة وباء كوفيد-19 وإعادة بناء الاقتصاد العالمي".

وأضاف البيان: "سيبحث الرئيس بايدن أيضا الحاجة لضخ استثمارات لتعزيز قدراتنا التنافسية الجماعية وأهمية تحديث القواعد العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل تلك التي تشكلها الصين".

وسيكون ذلك أول اجتماع لمجموعة السبع في ولاية بايدن، وأول اجتماع للحلفاء منذ أبريل/نيسان الماضي.