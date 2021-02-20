تعليقا على الخطوة الأمريكية تجاه بلاده.. برلماني إيراني: الكلمة النهائية هذه المرة لبلادنا

قال نائب رئيس لجنة شؤون التعليم والأبحاث والتقنيات البرلمانية الإيرانية، محمد مولوي، إن طهران لن ينطلي عليها خداع الأمريكيين وتلاعبهم بالألفاظ.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء أمس الجمعة، عن نائب أهالي آبادان، جنوب غرب إيران، في مجلس الشورى الإيراني، محمد مولوي، إشارته إلى إلغاء المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة استخدام "آلية الزناد" ضد بلاده.

وشدد مولوي على أن إيران لن تنطلي عليها الحيل الأمريكية، وأن طهران لا تحدوها أية رغبة بوعود الرئيس جو بايدن الوردية، مشيرا إلى أن نكث أمريكا للعهود قد بدأ في الحكومة التي كان بايدن يشغل فيها منصب نائب الرئيس (في إشارة إلى حكومة الرئيس باراك أوباما).

وأكد محمد مولوي أن الموقف النهائي لإيران يتمثل بإلغاء كل أشكال الحظر والتحقق من ذلك.

وتابع النائب الإيراني، محمد مولوي:

الكلمة النهائية هذه المرة لإيران وعلى أمريكا العمل وفق بنود الاتفاق النووي.

وجاءت تصريحات مولوي تعليقا على ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بأن واشنطن ستواصل إقناع الدول بالعدول عن بيع أسلحة لإيران.

وقال برايس في إفادة صحفية "بغض النظر عن شكل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، سنواصل استخدام سلطاتنا لإقناع الدول الأخرى بالعدول عن بيع أسلحة لإيران".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.