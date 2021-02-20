إيطاليا تحقق بوجود ملايين اللقاحات المزيفة لكورونا

قامت الشرطة الإيطالية، أمس الجمعة، بالتحقيق في وجود ملايين اللقاحات المزيفة لكورونا.

وأفادت وكالة "سكاي نيوز عربية"، مساء أمس الجمعة، بأن الشرطة الإيطالية التي تتولى التحقيق في أدوية ولقاحات لكورونا مزيفة، قد أجرت استجوابا لمسؤول محلي بمنطقة فينيتو، كان أبلغ عن تلقيه عروضا بنحو 27 مليون جرعة من لقاح "فايزر" خارج نظام التعاقد الأوروبي.

وأبلغ حاكم فينيتو، لوكا زايا، لأسابيع عن اتصال بعض الوسطاء المجهولين به وعرضهم بيع لقاحات، منها اللقاح الروسي والصيني، له بعد أن عبر علنا عن إحباطه من نقص شحنات اللقاح في إيطاليا، وقال إنه يريد شراء لقاحات منطقته الخاصة بمعزل عن المسار الحكومي الوطني.

قال لوكا زايا:

إن رئيس الرعاية الصحية بالمنطقة والذي يتولى العروض، لوتشيانو فلور، التقى فريق الرعاية الصحية التابع لقوات الدرك.

وأكد الفريق أنه يفتش مكاتب فينيتو المحلية "للبحث عن مقدمي اللقاحات المزعومين خارج الاتفاقات مع السلطات المركزية".

وفي سياق متصل، أعلن إقليم كامبانيا جنوبي إيطاليا على صفحته الرسمية في "فيسبوك" اكتشاف فريق بحثي في معهد باسكالي بالتعاون مع جامعة فيديريكو الثاني في مدينة نابولي الإيطالية، نوع جديد ونادر من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الإقليم في منشوره على "فيسبوك"، أن النوع الجديد من الفيروس التاجي لم يحدد من قبل في إيطاليا، مسمى بـ(B.1.525).

وتمكن الباحثون في معهد السرطان في نابولي تحديد أن هذا النوع الجديد له بعض الخصائص المختلفة عن السلالات الأخرى.

وأكدوا أن "تسلسل العينة التي جاءت إلينا من عيادة Federiciano Polyclinic جعلنا نشك على الفور لأنها لم تقدم أوجه تشابه مع السلالات الأخرى التي اكتشفت من قبل في إقليمنا".

وشدد الباحثون الإيطاليون على أنه "في الوقت الحالي، لا تُعرف قوة العدوى أو الخصائص الأخرى لهذا النوع الجديد من كوفيد-19، كما يحدث للعديد من المتغيرات النادرة للفيروس".

ومن جانبه، قال فينسينزو دي لوكا، رئيس إقليم كامبانيا، إن هذا "اكتشاف ذو قيمة علمية غير عادية، ونتائج مفيدة في الوقت المناسب، وتأكيد أهمية تمويل هذه الدراسات".

وتابع بأن هذا الاكتشاف يؤكد "الحاجة إلى أن تتبنى الحكومة تدابير وطنية استثنائية حتى لا تذهب سدى لبرنامج التطعيم الكامل جارية، وهذا يجعل إمدادات اللقاحات اللازمة لمواجهة الوباء أكثر ضرورة ".