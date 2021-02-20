البيت الأبيض: إدارة بايدن لا تنوي دعوة روسيا للانضمام إلى مجموعة السبع

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن، لن تدعو روسيا للانضمام إلى مجموعة الدول السبع الكبرى.

موسكو - سبوتنيك. وأشارت بساكي إلى أن خطوة بهذا الشأن ستكون بالشراكة مع أعضاء المجموعة، ما يمثل تراجعا عن مساعي الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا الاتجاه.

وقالت بساكي في حديث للصحفيين:

إن أي دعوة لروسيا للانضمام إلى مجموعة السبع ستكون بمشاركة جميع أعضاء المجموعة.

وتابعت، قائلة: "لا أعتقد أننا سنوجه دعوات جديدة إلى روسيا أو نكرر دعوات جديدة".

يذكر أن مشاركة روسيا في المجموعة توقفت في عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا في شهر مارس/آذار من العام نفسه، والذي اعتبرته الدول الغربية غير شرعي وأعلنت بسببه فرض عقوبات على روسيا.

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن التزاماته في مشاركته الأولى بمجموعة الدول السبع الكبار.

وشارك بايدن عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة من حضوره القمة، وغرد معها:

التقيت هذا الصباح بزملائي من قادة مجموعة السبع الكبار للمرة الأولى كرئيس.

وتابع: "لقد أوضحت خلال القمة أن أمريكا عادت إلى الطاولة، وأنا ملتزم بالعمل معهم للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد، والتصدي للتحديات المشتركة التي نواجهها".

وكشف البيت أهم القضايا التي يبحثها الرئيس الأمريكي، والتي ستدور حول سبل مواجهة فيروس كورونا والاقتصاد العالمي وتعامل المجموعة مع الصين.

وأضاف البيان: "سيبحث الرئيس بايدن أيضا الحاجة لضخ استثمارات لتعزيز قدراتنا التنافسية الجماعية وأهمية تحديث القواعد العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل تلك التي تشكلها الصين".

وسيكون ذلك أول اجتماع لمجموعة السبع في ولاية بايدن، وأول اجتماع للحلفاء منذ أبريل/نيسان الماضي.