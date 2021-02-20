واشنطن تطلق تحذيرا جديدا لبكين بشأن بحر الصين الجنوبي

حذرت الولايات المتحدة، الصين، من استخدام القوة في مياه بحر الصين الجنوبي، وأعادت تأكيدها بأن الحملة الحازمة التي تقودها بكين في المياه المتنازع عليها غير شرعية.

وأفادت وكالة "سكاي نيوز"، فجر اليوم السبت، بأن الخارجية الأمريكية قد أعربت عن قلقها بشأن تشريع جديد أقرته الصين ويجيز لقوات خفر السواحل التابعة لها استخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية، التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس إن النص "يشير بقوة الى أن هذا القانون يمكن استخدامه لترويع دول مجاورة بحرا لجمهورية الصين الشعبية".

وأضاف في مؤتمر صحفي:

نذكّر جمهورية الصين الشعبية وكل قواتها العاملة في بحر الصين الجنوبي بأن القوات البحرية المسؤولة تتصرف باحترافية و(تعتمد) ضبط النفس في ممارسة سلطاتها.

وتابع برايس "نحن قلقون من أن الصين قد تلجأ الى هذا القانون الجديد لتأكيد مطالباتها البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي".

وأشار برايس الى أن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت التشديد على بيان أصدره في يوليو/تموز، وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، ويعتبر مزاعم الصين بسيادتها على غالبية مياه بحر الصين الجنوبي أمرا "غير قانوني بالمطلق".

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، أن أعرب عن قلقه بشأن القانون البحري الصيني خلال محادثة هاتفية مع نظيره الياباني، توشيميتسو موتيغي.

وشدد بلينكن وقتها على أن جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي، التي تُطالب بها بكين أيضا وتطلق عليها اسم دياويو، تخضع لمعاهدة أمنية تُلزم الولايات المتحدة واليابان بالدفاع عن بعضهما البعض.