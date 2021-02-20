بعد غرقها في ظلام دامس.. بايدن يبدي استعداده لتقديم مساعدات إضافية لولاية تكساس 

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعداده لتقديم مساعدات إضافية لولاية تكساس، التي غرقت في ظلام دامس لدى استمرار انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان، بعد عاصفة شتوية قاسية قتلت ما لا يقل عن 21 شخصا.

واشنطن - سبوتنيك. وهددت الظروف الجليدية بشلل تام في ثاني أكبر ولاية في البلاد والمنطقة المحيطة بها لعدة أيام.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، اتصل بايدن هاتفيا بالقائم بأعمال مدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بوب فينتون، وأخبره بأنه مستعد لتعبئة الوكالات الفيدرالية الأخرى لتقديم دعم إضافي لسكان تكساس وتلبية احتياجاتهم .

بالإضافة إلى ذلك، قال بايدن إنه سيوقع على طلب لحصول تكساس على مساعدات فيدرالية.

وفي السياق نفسه، قالت مستشارة الأمن الداخلي الأمريكي، ليز شيروود، أمس الجمعة، إن مليون شخص على الأقل في الولايات المتحدة ما زالوا يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب عاصفة الشتاء الشديدة.

وعانى أكثر من 4 ملايين أمريكي من انقطاع التيار الكهربائي هذا الأسبوع، وفقا لموقع "باور أوتاج" الأمريكي، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين داخل تكساس وحدها، وظل نحو نصف مليون شخص دون كهرباء في الولاية حتى منتصف الخميس.

انقطاع التيار الكهربائي المتواصل في تكساس، كان الأول من نوعه منذ عقد من الزمان، وتزامن مع موجة البرودة غير مسبوقة والتي أحدثت فوضى في أسواق الطاقة الأمريكية.