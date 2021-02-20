فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإندونيسية... فيديو وصور

أجبرت فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق بالعاصمة الإندونيسية، جاكرتا، أكثر من ألف شخص على النزوح من منازلهم، اليوم السبت، مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية في البلاد من أن تلك الأوضاع ستستمر الأسبوع المقبل.

وقال سابدو كورنيانتو، القائم بأعمال رئيس وكالة جاكرتا لتخفيف آثار الكوارث، في بيان إنه تم إجلاء حوالي 1380 من سكان جاكرتا من المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة، التي يقطنها عشرة ملايين شخص، بعد أن وصلت مياه الفيضانات إلى ارتفاع 1.8 متر في بعض المناطق. وقال إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

قال حاكم جاكرتا، أنيس باسويدان، للتلفزيون المحلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت: إن "أحدث بيانات أشارت إلى تضرر مئتي حي".

#banjir: A video from Kemang area, South Jakarta. The water level is quite high, it's deep enough to drown all parked cars. Stay safe! (video credits: Instagram @ferry_sunu) #SEATodayNews pic.twitter.com/CebSPKHmlo — SEA Today News (@seatodaynews) February 20, 2021

وأضاف أنه تم تجهيز أكثر من عشرين مركزا للإجلاء في أنحاء المدينة. وفقا لـ "رويترز".

وقال إن "المطر توقف ولكن المياه من مناطق أخرى لا تزال تؤثر على جاكرتا. نأمل ألا تصل إلى وسط المدينة وعندما تنحسر المياه يمكن للناس استئناف أنشطتهم".

Incredible images of flooding in South Jakarta sent by a friend pic.twitter.com/aZVB9Iz3DL — Max Walden (@maxwalden_) February 20, 2021

وتأتي الفيضانات في وقت تواجه فيه إندونيسيا، بالفعل، أكبر عدد من الإصابات والوفيات جراء مرض "كوفيد-19" في جنوب شرق آسيا وركودا اقتصاديا.