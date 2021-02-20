روسيا والإمارات... تطلعات لتوريد الأسلحة الأكثر حداثة

صرح مدير عام شركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، اليوم الجمعة، بأن الشركة مستعدة لبيع دولة الإمارات العربية المتحدة أحدث الأسلحة فائقة التكنولوجيا لجميع أنواع وفروع القوات المسلحة.

موسكو - سبوتنيك . وقال "ميخييف" لوكالة " سبوتنيك " قبيل افتتاح معرض "آيدكس-2021": "تهتم الإمارات العربية المتحدة، شأنها شأن معظم دول المنطقة، في المقام الأول بأحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية فائقة التكنولوجيا، وبفضل العمل الممتاز لمكاتب التصميم الروسية ومؤسسات صناعة الدفاع، يمكن لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الآن أن تعرض لشريكها نماذج فريدة بالنسبة لسوق الأسلحة العالمي، ذات خبرة الاستخدام القتالي الناجح".

في الوقت نفسه شدد ميخييف على أن الشركة مستعدة "للتفاوض بشأن توريد الأسلحة لجميع أنواع وأصناف القوات المسلحة".

هذا وتحتضن أبو ظبي في الفترة 21_25 شباط/فبراير فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس-2021".

و"روس أبورون إكسبورت" هي الشركة الحكومية الوحيدة المصرح لها بتصدير المجموعة الكاملة من المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية والغرضية المزدوجة.

وتعد الشركة واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم إلى السوق الدولية؛ وتتجاوز حصتها في الصادرات العسكرية الروسية الـ 85 بالمئة.