أفغانستان تأمل بالحصول على لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

أعرب سفير أفغانستان لدى روسيا، سيد طيب جواد، عن أمل بلاده في الحصول على لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، في أقرب وقت ممكن.

وقال السفير الأفغاني لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقدر حقيقة أن الحكومة الروسية تدرس طلبنا. نأمل أن يتوفر لقاح "سبوتنيك-V" في أفغانستان"، مضيفا أنه "إذا تم التسريع في العملية، فمن المحتمل أن يكون لقاح "سبوتنيك-V" هو اللقاح الأول المتوفر في البلاد".

وأشار جواد إلى أن "موضوع إمدادات "سبوتنيك-V" سيكون على جدول أعمال مفاوضات وزير الخارجية محمد حنيف أتمار خلال زيارته لموسكو الأسبوع المقبل"، مؤكدا على أن "هذه قضية ذات أولوية بالنسبة لنا ونود الحصول عليه في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك-V" هو أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غاماليا" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

يذكر أنه بدأت عملية التطعيم ضد كوفيد- 19، في روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.