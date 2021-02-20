"بفضل دواء مقدم من رئيسة تايوان"... ملك دولة أفريقية يعلن تعافيه من كورونا

قال ملك إسواتيني، مسواتي الثالث، إنه تعافى من "كوفيد-19" بعدما أرسلت له الرئيسة التايوانية تساي إينغ-وين دواء مضادا للفيروسات.

وإسواتيني دولة صغيرة في جنوب القارة الأفريقية وتطبق نظام الملكية المطلقة وكانت تُعرف من قبل باسم سوازيلاند. والمملكة هي الحليفة الدبلوماسية الوحيدة المتبقية لتايوان وقدمت لها تايبه كميات كبيرة من المساعدات الاقتصادية وغيرها.

ووفقا لـ"رويترز"، قال الملك في كلمة ألقاها أمس الجمعة، إن بلاده تنتظر وصول اللقاحات لكن هناك دواء مضاد للفيروسات يمكنه علاج كوفيد-19، ولكنه لم يذكره بالاسم.

وأضاف أن "الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا "لبضعة أيام" في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني لكنها الآن سلبية".

وتابع قائلا "أنا ممتن لرئيسة تايوان لإرسالها هذا الدواء لعلاجي".

يشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتقول إن الجزيرة ليس من حقها إقامة علاقات مع الدول الأخرى. ولا تعترف رسميا بحكومة تايوان سوى 14 دولة.

وسجلت إسواتيني قرابة 17 ألف إصابة بالفيروس و644 وفاة، وتوفي رئيس وزرائها أمبروز دلاميني داخل مستشفى جنوب أفريقي في ديسمبر/كانون الأول بعد إصابته بكوفيد-19.