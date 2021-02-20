كابول تتوقع من الناتو وأمريكا مقاربة مسؤولة حول سحب القوات

موسكو - سبوتنيك. قال السفير الأفغاني في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، وهي الأولى مع وسائل الإعلام الروسية بعد تعيينه سفيراً في موسكو: "حاليا العمليات العسكرية في أفغانستان تُنفذ بنسبة 100 بالمئة تقريبا من قبل القوات المسلحة الأفغانية أي أن وجود القوات الأجنبية "لم يعد حاسما، لأن القوات الدولية لم تعد تقاتل".

وأوضح متابعا: "دور القوات الدولية التابعة لحلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية في محاربة طالبان والإرهابيين قد انخفض بشكل كبير، لذلك لا أعتقد أن وجود القوات الأمريكية في أفغانستان له أهمية كبيرة للعمليات العسكرية".

وتابع قائلا: "في الوقت نفسه، نتوقع من الناتو والولايات المتحدة مقاربة مسؤولة في سياق انسحاب قواتهما، مما يعني تجنب الفوضى، وكذلك الدعم المالي لكل من الأجهزة الأمنية في أفغانستان واقتصادها"، وأكد الدبلوماسي أن "ما نتوقعه من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي هو النهج المسؤول واتخاذ قرارات على أساس تقييم الوضع الحقيقي على الأرض وليس لاعتبارات سياسية ومزايا".

وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة "طالبان" في أفغانستان على الرغم من الجهود المبذولة لبدء عملية السلام. ففي نهاية شهر شباط/ فبراير 2020، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبانط في قطر على أول اتفاق سلام منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، الذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا وبدء حوار بين الأطراف الأفغانية.