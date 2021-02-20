إطلاق تجارب لاختبار تركيبة تجمع بين لقاحي "سبوتنيك-V" و"أسترازينيكا"

كشف الحساب الرسمي للقاح الروسي "سبوتنيك-V" على موقع " تويتر"، اليوم السبت، بدء تجارب لاختبار تركيبة تجمع بين لقاحي "سبوتنيك-V" و"أسترازينيكا".

موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة المطورة للقاح الروسي في بيان إن المناعة المتكونة من الحقن الأول للقاح "أسترازينيكا" تجعل حقنها الثاني غير فعال (فاعلية 55 بالمئة)، أو ينبغي الانتظار ثلاثة أشهر بين الحقن.

ولفتت الشركة الروسية إلى أنه في حال لقاح "سبوتنيك-V" يتم حل هذه المشكلة عن طريق استخدام حقنتين مختلفين، مشيرة إلى "استخدام مكون لقاح "سبوتنيك-V" كحقنة ثانية للقاح "أسترازينيكا" سيسمح بعدم انتظار ثلاثة أشهر. وقد بدأت التجارب السريرية لهذا النهج بالفعل".

و أشار المطورون الروس إلى أن فريق "سبوتنيك-V" اقترح على "أسترازينيكا" وغيرها من الشركات المطورة التي تقل فاعلية لقاحاتها عن 90 بالمئة استخدام تركيبيات تضم لقاح "سبوتنيك-V".

وفي 9 شباط/فبراير الجاري، أفاد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن أذربيجان أصدرت ترخيصاً لإجراء دراسة لتركيبة لقاحي "كوفيد-19" الروسي و "أسترازينيكا" البريطاني، ضد فيروس كورونا، وأن الاختبارات ستبدأ بحلول نهاية الشهر الجاري وستجرى لستة أشهر في عدة دول.

2. Sputnik V solves this elegantly through heterogeneous boosting (using a different second shot)



3. Using Sputnik V shot as a second shot for AZ vaccine will eliminate the need to wait for 3 months. Clinical trials of this approach have already started. — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 20, 2021

يذكر أن ممثلين عن كل من مركز "غاماليا" و"أسترازينيكا" وصندوق الاستثمارات المباشر الروسي وشركة "آر فارم" (ذات التقنية العالية لتصنيع الأدوية، وأحد أكبر شركات الأدوية في روسيا)، وقعوا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، مذكرة تعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد. وتنص هذه المذكرة على التعاون في تطوير وتنفيذ برنامج بحث سريري لتقييم الاستخدام المشترك لأحد مكوني لقاح "سبوتنيك-V" وأحد مكونات لقاح "آزد 1222"، الذي طورته "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد. هذه هي الدراسة الأولى في العالم لتركيبة لقاحات ضد "كوفيد-19".