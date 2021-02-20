الصين تصنع صاروخا "ثقيلا وهائلا" لنقل محطة فضاء إلى مدار الأرض... صور وفيديو

أفادت وكالات إعلام بانتهاء الصين من تجميع وتصنيع صاروخ وصف بـ"الثقيل والهائل" الحجم بهدف نقل محطة فضاء صينية في الأشهر القريبة القادمة.

ويحمل الصاروخ "Long March 5B"، الذي تم الانتهاء من عملية تجميعه محطة الفضاء الصينية الأولى إلى مدار كوكب الأرض.

وأشارت المصادر إلى أن الصاروخ الصيني سينطلق من مركز "Wenchang" المخصص لإطلاق الأقمار الصناعية في شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وبحسب موقع "spacenews" المتخصص بأخبار الفضاء، صرحت شركة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية (CASC) يوم الخميس الماضي، أن الصاروخ توجه إلى محطة الانطلاق الصينية.

يبلغ وزن الصاروخ الثقيل حوالي 849 طناً مترياً وسيحمل على متنه محطة "Tianhe" بوزن 22 طنا متريا وتعمل الكوادر الصينية في الوقت الحالي على تجهيز وتجميع واختبار الصاروخ.

وبحسب الموقع، لم تعلن الصين عن إطار زمني للمهمة، ومع ذلك، فقد استمرت حملات إطلاق الصواريخ السابقة من سلسلة "Long March 5" حوالي شهرين، مما يشير إلى أنه يمكن توقع الإطلاق في منتصف أبريل/ نيسان إلى أواخره.

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"Çin'in Yeni Uzay İstasyonu İlk Modülü Tianhe, Uçuş Kabul Testi İncelemesinden Geçti!"



İlk modül Tianhe'yi fırlatacak olan Long March 5B ağır kaldırma roketi, Nisan'da fırlatılmak üzere Wenchang'da monte edilecek;



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تم تسليم وحدة "Tianhe" الأساسية إلى مركز الإطلاق، حيث يبلغ طولها حوالي 16.6 متر وقطرها 4.2 متر وبحسب المصادر فإن المحطة جاهزة للانطلاق.

The Long March 5B heavy-lift rocket to launch China’s first space station module is soon to be assembled at Wenchang for launch in April. https://t.co/XVtF8zW5T5 pic.twitter.com/63Spd6EqkY — SpaceNews (@SpaceNews_Inc) February 19, 2021

ومن المخطط أن تدخل المحطة التي يعني اسمها "تناغم السماوات"، بشكل مباشر في مدار أرضي منخفض مع ذروة تبلغ حوالي 370 كم وميلان يقدر بحوالي 41 درجة.

📌：Launch media thread!

🚀： Maiden Long March 5B



Short clip of the launch preps aired on CCTV ~hour ago.



ℹ： https://t.co/HPslyvVzYn pic.twitter.com/onLGVYJnUR — LaunchStuff (@LaunchStuff) May 4, 2020

ستوفر الوحدة الجديدة دعما متجددا للحياة على متنها ومساحة معيشة متكاملة مخصصة لثلاثة رواد فضاء بالإضافة إلى أجهزة ومحركات الدفع للحفاظ على مدار المجمع بأكمله.

Китай совершил неудачный запуск собственной многоразовой ракеты



Издание https://t.co/enUJFwNu0W опубликовало свежий материал, в котором рассказывается о неудачном запуске китайской многоразовой ракеты Long March-5B с космодрома Вэньчан 5 мая 2020 г…https://t.co/b9d5OpNJv9 pic.twitter.com/rVmH0fphyJ — Бессонная редакция (@ferraru) May 7, 2020

تخطط الصين لبناء محطتها الفضائية من خلال 11 عملية إطلاق يتم إجراؤها في عامي 2021 و2022. وتتألف من ثلاث عمليات إطلاق، وأربع بعثات شحن وأربع رحلات مأهولة.