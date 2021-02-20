اتهام مسؤول أمريكي بسرقة بيض السمك

يواجه مسؤول أمريكي عن برنامج رسمي للحفاظ على الحفشيات في بحيرة ويسكونسن في شمال الولايات المتحدة اتهاما بسرقة بيض هذه الأسماك.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الأسماك التي تمت سرقة بيضها مخصصة أساسا لغايات بحثية، إلا أن راين ب. كونينغز، عالم الأحياء المكلف بالإشراف على البرنامج، متهم بسرقة بيضها بهدف تحضير الكافيار للاستخدام الشخصي. ويشتبه في كونينغز.

واتُهم

كونينغز بسرقة البيض لإعطائه إلى صاحب مقهى كان يحوله إلى كافيار ، لقاء الحصول على حصة منه، بقيمة إجمالية قدرها المحققون بعشرين ألف دولار.

وخلص التحقيق، الذي تجريه منذ 2017 الهيئة الأمريكية للأسماك والحياة البرية، إلى تقديم شكوى الأسبوع الماضي وتوقيف كونينغز مع ثلاثة آخرين متهمين بالضلوع في عمليات السرقة هذه لكنهم لا ينتمون إلى برنامج البحث.

من جانبه، أكد محامي عالم الأحياء أن موكله سيدفع ببراءته. فيما علقت هيئة الموارد الطبيعية علقت إدارياً مسؤوليات راين ب. كونينغز.

يذكر أنه يسمح بصيد الحفشيات، وهي أسماك تعيش في المياه العذبة ويحول بيضها إلى كافيار، خلال شهر فبراير/ شباط في بحيرة وينيباغو التي تكون متجمدة في هذه الفترة من السنة.

ويمكن للصيادين الهواة الاحتفاظ بغلتهم منها لكن يمنع عليهم بتاتا بيعها. وتلقى حراس تابعون لهيئة إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويسكونسن توجيهات بجمع الحفشيات التي لا يرغب الصيادون بالاحتفاظ بها لتقديمها إلى برنامج بحثي يهتم بهذا الجنس المهدد.