روحاني: تشكيك أعداء الثورة في محاربتنا لـ "كورونا" كذب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تشكيك أعداء الثورة في محاربتنا لفيروس كورونا هو هراء وكذب.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد روحاني أنه تم الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران فور تسجيلها، لافتا إلى أن "ما يقوم به أعداء الثورة من تشكيك حول عدم إعلان الحكومة عن ذلك لأغراض انتخابية، هراء وكذب".

تصريحات روحاني جاءت خلال حضوره اجتماع اللجنة الوطنية لكورونا، اليوم السبت، الذي أشار فيه إلى مرور عام كامل على تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

وأوضح أنه منذ اليوم الأول لدخول الفيروس إلى إيران ألزمت الحكومة نفسها بضرورة إطلاع المواطنين على التفاصيل، معللا بأن "صحة المواطنين هي أولوية النظام الإسلامي" .

وأشار روحاني إلى أن لجنة مكافحة فيروس كورونا تبلغ يوميا عن عدد المرضى في شكل إحصائيات دقيقة، مؤكدا أن إيران من أكثر الدول اهتماما بالإعلان عن المعلومات بشأن حالات كورونا في البلاد.

وأكد أن قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ملزمة للجميع، لافتا إلى أنه وكما وافق الإمام الخميني في أيام الحرب على تشكيل مقر لإدارة الحرب، فإنه ومنذ عام وافق قائد الثورة الإسلامية على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة أزمة فيروس كورونا.