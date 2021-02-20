إثيوبيا وجنوب السودان توقعان اتفاقية تعاون عسكري

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فقد وقع الاتفاقية كل من رئيس أركان الجيش الإثويبي، ورئيس أركان جيش دولة جنوب السودان، في ختام الاجتماع الحادي عشر لهيئة الأركان المشتركة للبلدين.

وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها تبادل المعلومات حول الأمن العسكري، ومراقبة الأسلحة غير المشروعة والاتجار بالبشر في المناطق الحدودية بين البلدين، وتعزيز الدبلوماسية العسكرية والتعاون في مجالات التعليم والتدريب.

وكان وفد برئاسة رئيس أركان جيش جنوب السودان، الجنرال جونسون جمعة أوكوت، قد وصل إلى أديس أبابا لمناقشة الشؤون العسكرية الثنائية بين البلدين.

وفي سياق متصل أجرى المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية ديميلاش جبريميكايل مناقشات مع نظيره من جنوب السودان المفتش العام ماجاك أكيج بشأن الجرائم الإقليمية والعابرة للحدود.

وأوضح جبريميكايل أن إثيوبيا وجنوب السودان يتعاونان في القضايا متعددة الأطراف لتعزيز المصالح المشتركة بما في ذلك السلام والأمن ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وتهريب الأسلحة، مؤكدا أن بلاده ستعمل على تعزيز تعاونها مع جنوب السودان في السيطرة على الجرائم وضمان الاستقرار.

وأكد المفوض العام للشرطة الإثيوبية أن بلاده ستواصل أيضًا تقديم المنح الدراسية لضباط شرطة جنوب السودان على مستوى أعلى.

وقد أشاد ماجاك أكيك، رئيس جهاز الشرطة الوطنية في جنوب السودان، بإسهام إثيوبيا ودعمها المستمر لجنوب السودان.